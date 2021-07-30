В Уфе установили памятник десантникам. На его открытии Сидякин стрелял в воздух из пулемета

фото: мэрия Уфы

Сегодня, 30 июля, в уфимском парке Победы состоялось торжественное открытие памятника «Союз поколений десантников».

Монумент высотой 13 метров представляет собой композицию с четырьмя поколениями десантников: «Фронтовик», «Воин-интернационалист», «Современный воин-десантник» и «Мальчишка» из 2021 года. Над их фигурами возвышается стела в виде развевающегося знамени с эмблемой Воздушно-десантных войск. Памятник дополняет боевая машина.

– В память о подвигах героев-десантников была заложена капсула времени с посланием ветеранов 2021 года, адресованным своим потомкам в 2055 год, а также еще два послания для ныне живущих ветеранов ВДВ, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

На церемонии открытия монумента присутствовали председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, зампремьер-министра правительства республики Ирек Сагитов и мэр Уфы Сергей Греков.

Сидякин после церемонии несколько раз выстрелил в воздух из пулемета Калашникова. Об этом чиновник сообщил в своем инстаграме, прикрепив соответствующее видео. «Немного залпов из Калашникова в честь открытия этого монумента. Всех причастных с праздником!», – написал руководитель администрации главы региона.