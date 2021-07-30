Экспедицию Якты-Куль - Кусимово «Северные амуры» посетил исполнительный директор Фонда «История Отечества»

В Абзелиловском районе Башкирии, неподалеку от озера Банное, уже третий год ведутся раскопки, за это время археологами сделано много важных научных открытий. А 28 июля экспедицию посетил председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор Фонда «История Отечества» Константин Могилевский. Именно при поддержке этого фонда, администрации главы РБ, администрации Абзелиловского района Ильдаром Нафиковым, а также ряда крупнейших предприятий Башкирии, ведутся археологические работы. Кстати, экспедиция носит второе название – «Северные амуры» - как и одноименный бренд одного из ведущих предприятий региона, АО «Башспирт».

ПО СЛЕДАМ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ УРАЛА

На восточной окраине деревни Кусимово, в нескольких километрах от курорта на берегу озера Банное, археологи обнаружили руины древнего сооружения с высокими каменными стенами. С 2019 года ученые трудятся над разгадкой тайн этого строения. Исследования показали, что оно было возведено в IV веке до новой эры. Только представьте: руинам этого сооружения (вероятно, это было святилище) около 2300 лет!

Ученые также установили, что спустя примерно 1000 лет, уже в эпоху раннего средневековья, на этом месте было построено новое святилище, также сложенное из камня. Об этом говорят находки археологов: бусыпоясные «геральдические» накладки из бронзы, фрагменты глиняных сосудов, кости животных, принесенных в жертву, и так далее.

Но и это не все. Самое удивительное открытие в другом: исследователи пришли к выводу, что каменное сооружение скифо-сарматского времени было построено на территории стоянки древностью в несколько сотен тысяч лет. То есть, фактически, она относится ко времени появления первого человека на Урале.

ШКОЛЬНИКИ В ОДНОМ РЯДУ С АРХЕОЛОГАМИ

Эта археологическая экспедиция необычна и тем, что с самого начала на ее площадке начал работать Школьный лекторий «Северные амуры». В рамках проекта ученые знакомят ребят из сел и деревень с наукой, открывают для детей таинственный мир археологии, позволяют прикоснуться к экспедиционному быту. Это все, убеждены сотрудники экспедиции, сможет изменить жизнь многих подростков.

Всего за три года слушателями лектория смогли стать 200 детей из Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. И даже «коронавирусный» 2020 год не стал исключением. Тогда сотрудники экспедиции сумели задействовать ученых из разных уголков России, благодаря которым создан целый видео-курс по истории и археологии. Кстати, посмотреть эти лекции сегодня может любой желающий – нужен только доступ к сети Интернет.

И 28 июля тоже был насыщенный день: лекция, посещение раскопа и целая серия мастер-классов для ребят из села Ташбулатово. Почетный гость из Москвы также присоединился к ним к концу рабочего дня. Кроме того, Константин Могилевский вместе с директором ИИЯЛ и главой Абзелиловского района посетили раскопки, ведущиеся в этот день только «академическим» составом экспедиции.

На данный момент трехлетние работы на этом «слоеном пироге» истории находятся на завершающем этапе. Специалистам-археологам, любителям и патриотам родного края остается ждать общих итогов исследований ученых ИИЯЛ УФИЦ РАН.