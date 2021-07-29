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Здоровье29 июля 2021 10:39

В Башкирии еще 7 человек скончались от коронавируса

Всего жертвами инфекции в республике стали 755 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Прирост зараженных коронавирусом за минувшие 24 часа составил 259 человек

Прирост зараженных коронавирусом за минувшие 24 часа составил 259 человек

В Башкирии за прошедшие сутки еще семь человек скончались от коронавируса. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 755 смертей, причиной которых стала инфекция. Данные на 29 июля обновил региональный оперштаб.

Прирост зараженных за минувшие 24 часа составил 259 человек. Всего в республике выявлено 47 738 случаев COVID-19. Выздоровели от инфекции 43 900 пациентов, 156 из них – за последние сутки.

Первым компонентом вакцины против коронавируса привились 905 502 человека, вторым – 635 804.