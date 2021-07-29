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Общество29 июля 2021 10:10

Уфимский ЦУМ выставлен на торги. Начальная стоимость здания – 285 млн рублей

Площадь нежилого помещения составляет 2,7 тысячи квадратных метров
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: google.ru/maps

фото: google.ru/maps

Уфимский центральный универмаг (ЦУМ) выставлен на торги в рамках реализации имущества, арестованного у должников. Начальная стоимость лота составит 285,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов Башкирии.

– Имущество должника-организации ОАО «Центральный универмаг» – нежилое помещение, расположенное по адресу Карла Маркса, 23. Площадь: 2746 квадратных метров, – следует из краткой справки на сайте ведомства.

Торги в форме электронного аукциона будут проходить 4 и 16 августа в 7:00 по московскому времени. Подробнее о процедуре продажи можно узнать на сайте УФССП.