Уфимский ЦУМ выставлен на торги. Начальная стоимость здания – 285 млн рублей

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Уфимский центральный универмаг (ЦУМ) выставлен на торги в рамках реализации имущества, арестованного у должников. Начальная стоимость лота составит 285,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов Башкирии.

– Имущество должника-организации ОАО «Центральный универмаг» – нежилое помещение, расположенное по адресу Карла Маркса, 23. Площадь: 2746 квадратных метров, – следует из краткой справки на сайте ведомства.

Торги в форме электронного аукциона будут проходить 4 и 16 августа в 7:00 по московскому времени. Подробнее о процедуре продажи можно узнать на сайте УФССП.