Мужчина получил ожоги 90% тела во время пожара и через 10 дней скончался в уфимской больнице

фото: МЧС РБ

В уфимской больнице скончался 45-летний мужчина, получивший в результате пожара ожоги 90% тела. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пожар, в котором пострадал погибший, произошел 19 июля в селе Старый Курдым Татышлинского района. На улице Солнечной загорелся жилой дом, дощатый гараж и бревенчатая баня.

После инцидента мужчину с тяжелыми ожогами сначала доставили в реанимацию Татышлинской ЦРБ, а затем в ожоговый центр городской клинической больницы №18 в Уфе. Врачи боролись за жизнь пациента больше недели, но его состояние было крайне тяжелым, и сегодня, 29 июля, он скончался.