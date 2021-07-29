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Происшествия29 июля 2021 9:54

Мужчина получил ожоги 90% тела во время пожара и через 10 дней скончался в уфимской больнице

Состояние пострадавшего было крайне тяжелым
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В уфимской больнице скончался 45-летний мужчина, получивший в результате пожара ожоги 90% тела. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пожар, в котором пострадал погибший, произошел 19 июля в селе Старый Курдым Татышлинского района. На улице Солнечной загорелся жилой дом, дощатый гараж и бревенчатая баня.

После инцидента мужчину с тяжелыми ожогами сначала доставили в реанимацию Татышлинской ЦРБ, а затем в ожоговый центр городской клинической больницы №18 в Уфе. Врачи боролись за жизнь пациента больше недели, но его состояние было крайне тяжелым, и сегодня, 29 июля, он скончался.