Уфимка провела сеанс психотерапии грабителю, который ворвался к ней в дом

После преступления мужчина исчез, однако от полиции ему далеко уйти не удалось

Жительница Уфы с многолетним стажем психолога провела бесплатный сеанс психотерапии грабителю, который ворвался к ней в дом. О происшествии сообщили в МВД Башкирии.

Неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в дом к 53-летней специалистке, чтобы украсть у нее деньги. Время для преступления он выбран раннее – 4:40 утра. У злоумышленника не получилось осуществить свой план незаметно, и он разбудил хозяйку. Женщина увидела грабителя – и он стал угрожать ей расправой.

– Потерпевшая […] решила воспользоваться профессиональными навыками и разговорила злоумышленника. Тот рассказал о своей жизни, поздравил женщину с наступающим праздником и даже поинтересовался здоровьем ее кошки. Но деньги подозреваемый все равно забрал, со словами, что обязательно вернет. И, спросив, где можно выйти, исчез, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

После этого психолог обратилась в полицию. Сотрудники оперативно разыскали подозреваемого в разбое. Им оказался 41-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина является серийным грабителем – следователям удалось выявить его причастность к другому преступлению. Весной текущего года он украл из частного дома шубу и другие ценные вещи. К месту, где было совершено ограбление, подозреваемый вызвал такси до ближайшего ломбарда, а водитель помогал загружать вещи в машину.