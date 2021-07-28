СК возбудил в Уфе уголовное дело об обмане 289 дольщиков на 820 млн рублей

Дольщики не получили обещанные квартиры в жилом доме

Следственный комитет возбудил в Уфе уголовное дело о мошенничестве при долевом строительстве многоквартирного дома. По версии правоохранителей, руководители застройщика «Городские проекты» похитили у 289 дольщиков 820 млн рублей.

Как сообщили следователи, «неустановленные лица из числа руководства» компании по договору обязались предоставить дольщикам квартиры в жилом доме в квартале, ограниченном улицами Сун-Ян-Сена, Айской и Большой Московской в Кировском районе. Общая сумма вложений граждан составила не менее 820 млн рублей.

– В последующем, условия договоров о передаче готовых квартир в установленный срок [руководство фирмы] не исполнило, а денежные средства, полученные от них [дольщиков], похитило и использовало на свои личные нужды. В результате дольщикам причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму, – передали в СК РБ.

Сейчас следователи работают над уголовным делом: устанавливают, на что именно были израсходованы средства дольщиков, проверяют контрагентов застройщика, допрашивают потерпевших, руководство и работников стройфирмы.