У 12,2% населения Башкирии нет доступа к чистой воде

В Башкирии только 87,8 процента населения обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам СанПин Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

У 12,2% населения Башкирии нет доступа к водоснабжению, которое отвечало бы санитарным нормам. Об этом на заседании коллегии при региональном Роспотребнадзоре 28 июля сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Сейчас в республике только 87,8 процента населения обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам СанПин. В этом году мы должны достичь показателя в 88,1 процента, – сказал руководитель региона.

Особенно остро эта проблема, по словам Хабирова, стоит в районах малоэтажной застройки вокруг Уфы и на территориях с тяжелыми промышленными производствами. Глава Башкирии призвал республиканский Роспотребнадзор строго подходить к оценке качества питьевой воды.