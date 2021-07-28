К 2023 году три терминала уфимского аэропорта будут объединены

фото: vk.com // Радий Хабиров

К 2023 году власти Башкирии планируют объединить три терминала уфимского аэропорта «в единую архитектурную концепцию». В воздушной гавани также будет обновлен центральный сектор привокзальной площади. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Уфимский аэропорт становится одним из самых современных и комфортных в России, выходим мы по качеству обслуживания и на международный уровень. Главное - комфорт и безопасность пассажиров, – отметил руководитель региона.

Хабиров также добавил, что на днях уфимский аэропорт первым среди воздушных гаваней ПФО принял двухмиллионного пассажира с начала текущего года. Этот показатель был достигнут на неделю раньше, чем в «докоронавирусном» 2019 году.