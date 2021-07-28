В аварии на трассе в Башкирии пострадали четыре человека, в том числе двое детей

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Благоварском районе Башкирии в ДТП с двумя легковушками пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

В десятом часу вечера 27 июля на 1389 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись «Лада XRAY» и «Лада Приора». За рулем первого авто сидел 46-летний житель Курганской области, второй машиной управлял водитель из ЯНАО того же возраста. После удара «XRAY» съехала с дороги в кювет.

фото: ГИБДД РБ

– В больницу был госпитализирован водитель «Приоры» и три пассажира «XRAY», в том числе двое детей трех и 11 лет. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего, – передали в дорожной полиции.

Напомним, утром того же дня под Уфой насмерть разбился пожилой скутерист.