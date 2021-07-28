В ДТП под Уфой погиб 82-летний скутерист без прав

фото: ГИБДД РБ

Утром 27 июля в Уфимском районе Башкирии насмерть разбился 82-летний скутерист. Пожилой мужчина столкнулся с легковушкой, сообщили в ГИБДД республики.

фото: ГИБДД РБ

Дорожный инцидент произошел на улице Школьной села Чесноковка. Пенсионер за рулем двухколесного Priboy при повороте на улицу Коммунистическую ударился со встречной Toyota Camry. Иномаркой управлял 24-летний уфимец.

– В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался на месте. Известно, что пожилой мужчина водительских прав не имел, – рассказали в Госавтоинспекции.