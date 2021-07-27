В Башкирии осудили мужчину, ударившего полицейского ножом

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Октябрьский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, напавшего с ножом на полицейского. Как выяснилось в ходе судебного заседания, мужчина был сильно пьян и повздорил со своим знакомым, после чего ударил его ножом. На вызов соседей прибыла группа быстрого реагирования, и тогда дебошир ранил ножом полицейского. В суде мужчина раскаялся и признал свою вину, поэтому суд вынес ему достаточно мягкий приговор.

- Подсудимого приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также в пользу сотрудника полиции была взыскана компенсация за причиненный физический и моральный вред, - отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.