Уфимец пришел увольняться и признался начальнику, что убил человека

фото: Росгвардия Башкирии

В Уфе мужчина пришел к начальнику с заявлением об увольнении и признался ему, что совершил убийство. Об этом рассказали в Росгвардии Башкирии.

В 19:22 26 июля в силовое ведомство из микрорайона Сипайлово поступило сообщение о том, что в припаркованной у супермаркета машине находится мужчина, который утверждает, что убил человека.

– Прибывшие правоохранители обнаружили в автомобиле двух мужчин, – передали в Росгвардии. – Один пояснил, что является работодателем второго. Якобы, тот пришел увольняться и на вопрос о причинах ответил, что совершил убийство.

Второй находящийся в машине человек – 62-летний уфимец – подтвердил слова работодателя. Он признался, что вместе со знакомым выпивал на берегу реки Белой и во время конфликта ударил приятеля камнем по голове. Тот от полученной травмы скончался на месте.

Росгвардейцы отправились на пляж и обнаружили лежащий на песке труп 59-летнего горожанина. Признавшегося в убийстве мужчину передали в руки полиции.