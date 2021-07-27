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Происшествия27 июля 2021 9:17

Водитель на «семерке» опрокинулся в кювет и умер в реанимации башкирской больницы

Пассажирка легковушки выжила, но получила травмы
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Ишимбайском районе Башкирии водитель скончался в больнице после того как попал в ДТП. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на втором километре автодороги Кинзебулатово-Верхнеиткулово. 62-летний местный житель на вазовской «семерке» вылетел в кювет, где машина опрокинулась на крышу.

– Водитель был госпитализирован в реанимационное отделение Стерлитамакской больницы, где не приходя в сознание скончался. Его 67-летняя пассажирка с травмами доставлена в местную больницу, – передали в ГИБДД РБ.

В Башкирии за прошедшие сутки это единственное ДТП со смертельным исходом. В еще трех авариях пострадали пять человек.