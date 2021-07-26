30% жителей Башкирии имеют иммунитет к COVID-19

Вакциной против COVID-19 в Башкирии привились почти 870 тысяч человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доля населения Башкирии, имеющая иммунитет к коронавирусу, составляет «около 30%». Об этом со ссылкой на результаты выборочных исследований сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Этого недостаточно. Напомню, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить к сентябрю, как минимум, 60%. А по итогам заседания оперативного штаба под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой от 22 июля поставлена задача до 1 ноября привить 80% взрослого населения первым компонентом вакцины, – сказал премьер.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин призвал глав городов и районов активнее поддерживать прививочную кампанию. По его словам, чиновники должны встречаться с жителями и объяснять им необходимость вакцинации. Он пригрозил, что госслужащие будут уволены, если эта работа будет плохо организована.

За все время в Башкирии поступило 1,031 млн доз вакцины против COVID-19: первым компонентом привились 869,5 тысячи жителей, вторым – 571,7 тысячи.