В Уфе ищут пропавшую Татьяну Григорьеву

В столице Башкирии без вести пропала 84-летняя Татьяна Григорьева (Савичева). Известно, что пенсионерка вышла из дома 25 июля в районе Кузнецовского затона. Вечером волонтеры вышли на поиски. Татьяна Григорьева страдает потерей памяти и не ориентируется в пространстве.

Пожилая женщина была одета в серую спортивную кофту с замком, темный халат в цветочек, белые или розовые сланцы. Рост у пропавшей 160 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза голубые.

Если вам известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефону 8 800 700 54 52.