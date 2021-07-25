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Происшествия25 июля 2021 16:37

Двое братьев в Башкирии устроили поножовщину из-за охотничьего ножа

Оба они были в состоянии алкогольного опьянения
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).

В деревне Новохасаново Белорецкого района Башкирии двое братьев устроили поножовщину – младший ударил ножом старшего.

Как рассказали в МВД республики, накануне родственники распивали алкоголь. 38-летний мужчина решил похвастаться своей покупкой – недавно он приобрел через интернет охотничий нож и дал посмотреть его своему 42-летнему брату.

После этого мужчина попросил вернуть его обратно, но получил отказ. Между ними завязалась драка, тогда младший ударил родственника ножом, а потом сам вызвал ему скорую помощь.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).