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Общество25 июля 2021 13:07

В башкирском городе девочек-подростков заметили за необычным ночным занятием

Школьницы с пакетами и вещами переночевали на детской площадке
Ирина ЗИМИНА
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Женщина надеется, что родители узнают своих детей.

Женщина надеется, что родители узнают своих детей.

В Белорецке на улице Точисского трех девочек-школьниц заметили за странным занятием минувшей ночью. Местная жительница сфотографировала сей момент и опубликовала в соцсетях.

- Во дворе на детской площадке ночевали три девочки, лет по 13. Девочки были с пакетами, в пакетах пледы. Одна спала на качелях, остальные на лавочках. Куда смотрят родители, либо ППС, - написала белоречанка.

Мимо несовершеннолетних она проходила в восемь утра – в этот момент одна из них как раз проснулась. Женщина надеется, что родители узнают своих детей. Пользователи соцсети отметили, что, возможно, у девочек проблемы в семье, и автору поста не стоило проходить мимо.