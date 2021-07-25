В башкирском городе девочек-подростков заметили за необычным ночным занятием

Женщина надеется, что родители узнают своих детей.

В Белорецке на улице Точисского трех девочек-школьниц заметили за странным занятием минувшей ночью. Местная жительница сфотографировала сей момент и опубликовала в соцсетях.

- Во дворе на детской площадке ночевали три девочки, лет по 13. Девочки были с пакетами, в пакетах пледы. Одна спала на качелях, остальные на лавочках. Куда смотрят родители, либо ППС, - написала белоречанка.

Мимо несовершеннолетних она проходила в восемь утра – в этот момент одна из них как раз проснулась. Женщина надеется, что родители узнают своих детей. Пользователи соцсети отметили, что, возможно, у девочек проблемы в семье, и автору поста не стоило проходить мимо.