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Общество24 июля 2021 18:35

Жителей башкирского города насторожило тайное послание в священном месте

На местном роднике буквально прокляли людей
Ирина ЗИМИНА
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Комментаторы же отметили, что эту гневную записку, наводящую жуть, нужно было убрать.

Комментаторы же отметили, что эту гневную записку, наводящую жуть, нужно было убрать.

Житель Бирска сегодня 24 июля обнаружил на местном роднике тайное послание. Фотографией с места горожанин поделился в соцсети. Здесь неизвестный проклял людей, оставил длинное письмо на роднике и не представился в конце строк.

В содержании послания – проклятие местных, «которые сотворили на Святом месте бесчинство».

- Ваша никчемная жизнь уже под угрозой. Ваша, ваших родителей и ваших детей. Вы уже прокляты, - такие слова висят на деревянном кресте.

Вероятно, кто-то испортил территорию священного места или оставил там мусор.

К слову, что автор, что пользователи соцсети были глубоко возмущены поступком автора послания.

- Объясните, как можно желать людям проклятие, угрожать их родным. Я не защищаю, конечно, ни автора, ни людей, которые что-то натворили там. Автору текста следовало аккуратно высказывать свои мысли, - написал автор поста.

Комментаторы же отметили, что эту гневную записку, наводящую жуть, нужно было убрать.