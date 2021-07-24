Жителей башкирского города насторожило тайное послание в священном месте

Комментаторы же отметили, что эту гневную записку, наводящую жуть, нужно было убрать.

Житель Бирска сегодня 24 июля обнаружил на местном роднике тайное послание. Фотографией с места горожанин поделился в соцсети. Здесь неизвестный проклял людей, оставил длинное письмо на роднике и не представился в конце строк.

В содержании послания – проклятие местных, «которые сотворили на Святом месте бесчинство».

- Ваша никчемная жизнь уже под угрозой. Ваша, ваших родителей и ваших детей. Вы уже прокляты, - такие слова висят на деревянном кресте.

Вероятно, кто-то испортил территорию священного места или оставил там мусор.

К слову, что автор, что пользователи соцсети были глубоко возмущены поступком автора послания.

- Объясните, как можно желать людям проклятие, угрожать их родным. Я не защищаю, конечно, ни автора, ни людей, которые что-то натворили там. Автору текста следовало аккуратно высказывать свои мысли, - написал автор поста.

Комментаторы же отметили, что эту гневную записку, наводящую жуть, нужно было убрать.