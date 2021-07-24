В Уфе ищут пропавшую 36-летнюю Вилену Давлетшину

Если вам известно о ее местоположении, сообщите по телефону 8 (800) 700 54 52.

В столице Башкирии без вести пропала 36-летняя Вилена Давлетшина. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт». Известно, что женщина вышла из дома 18 июля и не вернулась. В каком районе это произошло, не уточняется.

С тех пор телефон Вилены недоступен, а в соцсети она в последний раз заходила 17 июля. Родственники забили тревогу лишь через неделю и обратились в полицию и к поисковикам.

Приметы: рост 150-160 см, худощавая, волосы короткие коричневые, глаза голубые;

Была одета в темно-зеленую футболку, темные джинсы, бежевые сандалии.

Если вам известно о ее местоположении, сообщите по телефону 8 (800) 700 54 52.