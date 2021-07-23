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Происшествия23 июля 2021 14:07

В Уфе пятилетняя девочка погибла при падении с 15-го этажа

По данным полиции, ребенок забрался на подоконник, когда родителей не было дома
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

В Уфе при падении с окна на 15-м этаже погибла 5-летняя девочка. Инцидент произошел сегодня, 23 июля, около 13 часов дня, сообщило Управление гражданской защиты. Информацию также подтвердили в МВД РБ.

Как пояснили в аварийной службе, ребенок упал с окна дома по адресу Набережная реки Уфы, 25. После того как сообщение о несчастном случае поступило спасателям, на место были направлены сотрудники УГЗ и медики, однако «скорой» оставалось только констатировать смерть девочки.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции.

фото: УГЗ

фото: УГЗ

– В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, родители девочки ненадолго вышли из дома. За это время малышка забралась на подоконник окна квартиры на 15 этаже, – передали в МВД Башкирии.

Пресс-служба правоохранительного ведомства обратилась к родителям с просьбой обеспечить безопасность своих детей. Там рекомендуют использовать для проветривания комнат форточки и поставить на окна решетки или блокаторы.