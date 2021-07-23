В Уфе к ИВЛ подключили 14-летнюю девочку, которую придавила сорванная ураганом крыша

фото: МЧС РБ

14-летнюю девочку из башкирского села Бижбуляк, которую во время урагана придавила сорванная ветром крыша, после операции на мозг подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Бижбулякского района. Чиновник съездил в уфимскую детскую больницу и проведал Настю – именно так зовут пострадавшего подростка.

– Встречался главным врачом больницы Рустем Закиевичем Ахметшиным, а также с заведующим отделением нейрохирургии и оперирующими врачами, – сообщил чиновник. – Они показали мне все рентген снимки девочки, разъяснили текущую ситуацию. Несмотря на сложность, сама операция прошла успешно. Врачи молодцы! Сделали все возможное и не возможное.

Как пояснил Зарипов, Анастасии удалили гематому из головного мозга. Сегодня уфимские медики должны выйти на связь с московской клиникой Рошаля, чтобы проконсультироваться.

По словам Артура Зарипова, «теперь все зависит» от самой девочки. Она держится молодцом и не сдается, отметил чиновник. Рядом с пациенткой, которую в реанимации подключили к аппарату ИВЛ, находится мама. Состояние Анастасии врачи все оценивают как тяжелое.

Напомним, девочка пострадала во время сильного ветра, который разгулялся в Бижбуляке 20 июля. Порывами сорвало крышу торгового центра. Часть кровли рухнула на проходящую мимо Анастасию. Пострадавшей сразу же оказали медицинскую помощь: сначала госпитализировали в Белебеевскую ЦРБ, а затем на вертолете транспортировали в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе.