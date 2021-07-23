Уфимец за 15 дней перевел более 2 млн рублей мошеннику, представившемуся сотрудником банка

Уфимец лишился 2 млн рублей из-за того что поверил лже-сотруднику банка

Житель Уфы в течение 15 дней переводил деньги мошеннику, представившемуся сотрудником банка. Всего 53-летний мужчина отправил более двух миллионов рублей. Об этом сообщило МВД Башкирии.

– В период с 5 по 20 июля 2021 года ему поступали звонки с незнакомых номеров. Абонент представлялся сотрудником банка и под предлогом обеспечения сохранности денежных средств от несанкционированного списания, похитил более 2 миллионов рублей, – передали в правоохранительном ведомстве.

Крупную сумму денег потерпевший, испугавшийся за накопления, сам через банкомат переводил на абонентские номера и карты злоумышленника.

МВД Башкирии возбудило уголовное дело по факту мошенничества.