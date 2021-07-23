Мужчина из Башкирии чуть не зарезал прохожего после просьбы закурить

Пострадавший и задержанный в момент конфликта были пьяны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Стерлитамаке мужчина попросил у человека сигарету и затем нанес ему ножевое ранение. Подробности инцидента рассказали сотрудники пресс-службы МВД республики.

Как сообщают правоохранители, 41-летний житель Стерлитамака возле магазина попросил у прохожего закурить. Внезапно между мужчинами вспыхнул конфликт, и желавший сигарету ударил оппонента ножом. Что характерно, оба были в тот момент пьяны.

Полицейские оперативно прибыли на место инцидента. Они оказали потерпевшему первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшего увезли в городскую больницу.

Напавшего на мужчину курильщика задержали. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.