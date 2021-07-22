Антициклон разрушается!: на смену жаре в Башкирию придут похолодание и грозы

Местами в республике пройдут ливни Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии жара спадет уже с завтрашнего дня. Это следует из прогноза, сделанного Башгидрометом.

Завтра, 23 июля, в республике ожидаются дожди и грозы. Будет сильный юго-западный ветер с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью – +11,+16°, днем – +21,+26°.

В субботу, 24 июля, также местами пройдут дожди и грозы, но в некоторых регионах будут и ливни. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами ожидается шквалистое усиление. Температура ночью опуститься до +13,+18°, а днем поднимется до +22,+27°.

А вот в воскресенье, 25 июля, уже существенных осадков не предвидится. Ветер будет северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +10,+15°, днем +21,+26°.