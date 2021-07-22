13-летний мальчик погиб, играя с друзьями на озере в Башкирии

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня днем, 22 июля, в озере недалеко от башкирского города Учалы утонул 13-летний мальчик. Подробности трагедии рассказал председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров.

– Со слов очевидцев, ребенок утонул во время игры с мячом на воде в компании еще двоих детей. Он стал 12-ой несовершеннолетней жертвой воды с начала года, – сообщил Гумеров.

Фарит Гумеров также призвал родителей проявлять внимание и бдительность к своим детям.

– Несмотря на свою занятость, мы должны выбирать: отпускать и оставлять детей одних на водных объектах, подвергая их риску утонуть, или же разрешать им находиться на воде только под постоянным присмотром взрослых! Думаю у нас выбора нет: не оставляйте детей одних на водных объектах, будьте рядом, чтобы успеть их спасти, если они начнут тонуть! – заявил чиновник.