В Башкирии вновь случился пожар на мусорном полигоне

Фото: МЧС Башкирии

Вчера, 21 июля, в Хайбуллинском районе Башкирии случился пожар на мусорном полигоне. Подробности произошедшего рассказали специалисты республиканского МЧС.

Инцидент произошел в селе Акъяр. Прибыв на место, пожарные обнаружили возгорание мусора и сторожевого домика на территории полигона.

В течение нескольких часов специалисты локализовали пожар, однако его тушение продолжается до сих пор. Очаги горения засыпает тяжелая техника.

Как заверили сотрудники регионального МЧС, населенному пункту сейчас уже ничего не угрожает, а в результате пожара, к счастью, никто не погиб и не пострадал.

Очаг возгорания, по сообщению спасателей, находился в юго-западной стороне мусорного полигона. По предварительной версии, причиной пожара явилось самовозгорание веществ и материалов.