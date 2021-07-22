Директора стройфирмы будут судить в Уфе за хищение денег, выделенных на возведение детсада

Прокуратура передала уголовное дело в Октябрьский районный суд

Генерального директора строительной фирмы будут судить в Уфе за хищение денег, предназначенных на возведение детского сада в городе Туймазы. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле 2019 года Управление капитального строительства Башкирии и Управление строительства №3 ФСИН России заключили контракт на создание детского сада и поставку оборудования для него. Общая сумма запланированных работ превысила 184 млн рублей. Через несколько дней «фсиновский» подрядчик передал свои обязательства другой компании – «Строительной фирме № 3», гендиректору которой и предстоит оказаться на скамье подсудимых.

– Генеральный директор коммерческой фирмы не обеспечил выполнение в полном объеме работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, внес заведомо ложные сведения в акты о приемке работ и в справки о стоимости затрат и предоставил их на оплату, – передали в прокуратуре.

Ущерб бюджету от неправомерных действий компании оценен в 12,9 млн рублей. Эти деньги гендиректор, считают следователи, потратил по своему усмотрению.

Во время следствия обвиняемый не признал вину в преступлении. Его дело будет рассматривать Октябрьской районный суд.

На этом история еще не заканчивается: правоохранительные органы завели отдельное уголовное дело и против «неустановленных должностных лиц» заказчика детсада – Управления капитального строительства Башкирии.