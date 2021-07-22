В Уфе двое полицейских подбрасывали наркотики, чтобы завысить показатели своей работы

МВД начало проверку в отношении своих сотрудников

В Уфе двое сотрудников полиции подбрасывали наркотики, чтобы завысить показатели своей работы. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии. Ведомство возбудило уголовное дело против оперуполномоченных по трем статьям: превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств и незаконный сбыт наркотиков.

Пока следователям известно об одном «подбросе» полицейскими запрещенных веществ. Предполагаемые злоумышленники задержали уфимку по подозрению в незаконном хранении наркотиков, хотя девушка не имела никакого отношения к этому преступлению.

– Доставив задержанную в отдел полиции, под угрозой привлечения ее к уголовной ответственности и последующего заключения ее под стражу, подозреваемые потребовали от нее положить к себе в сумку переданный ими пакетик с наркотическим средством, который впоследствии был у нее изъят в присутствии понятых при личном досмотре, – передали в СК РБ.

Сфальсифицировав результаты своей работы, полицейские возбудили против девушки уголовное дело по 228-й статье. Она могла оказаться за решеткой, однако преступление со стороны представителей правоохранительных органов вовремя выявили сотрудники ФСБ Башкирии.

Сейчас с подозреваемыми работают следователи. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

МВД Башкирии заявило, что проводит служебную проверку в отношении своих сотрудников и их руководителей. По результатам внутреннего расследования будет принято решение об увольнении виновных из органов внутренних дел по по отрицательным основаниям.