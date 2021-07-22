Видео: в Башкирии засняли облака из насекомых

фото: кадр видео

В башкирском городе Стерлитамаке водитель на видео заснял облака из летающих насекомых. По словам автора ролика, запись, опубликованная в соцсетях, была сделана на местном Бельском мосту.

На кадрах видно, как насекомые роятся под светом фонарей с обеих сторон проезжей части – и так на протяженности всего моста. В каких-то местах они объединяются в одно большое сонмище, нависающее над дорогой.

По словам горожанки в комментариях, подобные облака из насекомых также можно увидеть на Ашкадарском мосту.

– Во время таких мотыльковых нашествий случаются множественные аварии, дорога становится хуже, чем в гололед, – отметил еще один пользователь.