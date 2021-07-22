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Происшествия22 июля 2021 13:23

Видео: в Башкирии засняли облака из насекомых

Настоящее нашествие было заснято на мосту
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: кадр видео

фото: кадр видео

В башкирском городе Стерлитамаке водитель на видео заснял облака из летающих насекомых. По словам автора ролика, запись, опубликованная в соцсетях, была сделана на местном Бельском мосту.

На кадрах видно, как насекомые роятся под светом фонарей с обеих сторон проезжей части – и так на протяженности всего моста. В каких-то местах они объединяются в одно большое сонмище, нависающее над дорогой.

По словам горожанки в комментариях, подобные облака из насекомых также можно увидеть на Ашкадарском мосту.

– Во время таких мотыльковых нашествий случаются множественные аварии, дорога становится хуже, чем в гололед, – отметил еще один пользователь.

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Нашествие насекомых в Стерлитамаке // 22.07
Нашествие насекомых в Стерлитамаке // 22.07