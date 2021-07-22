В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

В Башкирии в ближайшие сутки прогнозируется сильный ветер

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило в республике штормовое предупреждение. Сегодня, 22 июля, во второй половине дня и вечером местами по региону ожидается шквалистое усиление ветра. Его скорость может достигнуть 26 метров в секунду. Об этом сообщило МЧС.

Порывистый ветер – 17-22 м/с – вместе с дождем и грозой прогнозируется и завтра, 23 июля. Температура воздуха ночью составит +11, +16° (по югу до 21°), днем 21-26° (по югу до 31°). Ожидается облачная погода с прояснениями.