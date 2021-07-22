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Общество22 июля 2021 12:13

Башкирия получила 2,4 из 11,6 млрд рублей на строительство Восточного выезда

Финансирование проекта ведется в рамках концессионного соглашения
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Восточный выезд планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году

Восточный выезд планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году

Башкирия получила от ВЭБ.РФ и ВТБ 2,4 млрд рублей кредитных средств на финансирование строительства Восточного выезда из Уфы. Всего по концессионному соглашению республика должна получить 11,6 млрд рублей.

Напомним, проектом Восточного выезда предусматривается строительство тоннеля на 1,2 км, моста через реку Уфу и скоростной платной дороги на 10 км в выходом на федеральную трассу М-5. Здесь же будет организована автоматизированная система управления движением. Проезд транспорта по этому пути планируется запустить в 2024 году.