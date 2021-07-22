Башкирия получила 2,4 из 11,6 млрд рублей на строительство Восточного выезда

Восточный выезд планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году

Башкирия получила от ВЭБ.РФ и ВТБ 2,4 млрд рублей кредитных средств на финансирование строительства Восточного выезда из Уфы. Всего по концессионному соглашению республика должна получить 11,6 млрд рублей.

Напомним, проектом Восточного выезда предусматривается строительство тоннеля на 1,2 км, моста через реку Уфу и скоростной платной дороги на 10 км в выходом на федеральную трассу М-5. Здесь же будет организована автоматизированная система управления движением. Проезд транспорта по этому пути планируется запустить в 2024 году.