В Уфе произошло ДТП с четырьмя машинами: двое водителей попали в больницу

фото: ГИБДД Уфа

Сегодня утром, 22 июля, в Уфе напротив дома №22 по улице Маршала Жукова столкнулись сразу четыре автомобиля. В городской ГИБДД сообщили о двоих пострадавших.

фото: ГИБДД Уфа

Массовая авария случилась около 8:20. По предварительным данным, водитель 29-летний водитель на вазовской «четырнадцатой» врезался во встречную «Лада Ларгус». Последняя после удара столкнулась с еще двумя машинами – Hyundai Creta и припаркованным автобусом НефАЗ.

фото: ГИБДД Уфа

– В результате ДТП водители отечественных автомобилей доставлены в медицинское учреждение, – добавили в ГИБДД.

Дорожная полиция начала разбирательство по факту аварии.