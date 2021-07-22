Число случаев коронавируса в Башкирии приблизилось к 46 тысячам

Выздоровели от ковида в Башкирии 42 384 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 45 966 случаев коронавируса. За последние сутки, по официальным данным, заразились 248 жителей. Об этом 22 июля сообщил региональный оперштаб.

Число жертв COVID-19 продолжает стабильно расти. В течение прошедших 24 часов инфекция стала причиной смерти для еще шести человек. Такой прирост умерших наблюдается всю текущую неделю. Всего на территории республики от коронавируса скончались 712 жителей.

Выздоровели от ковида 42 384 человека, 276 – за последние сутки.

Первым компонентом вакцины против инфекции привились 844 531 жителя Башкирии, вторым – 531 143. Всего в регион было поставлено почти 1 млн (996 280) доз прививки.