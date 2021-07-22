Во время своего отпуска скончалась знаменитая радиоведущая из Уфы

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В Уфе скоропостижно скончалась знаменитая радио- и телеведущая Юлия Сазонова, более известная слушателям как Юлия Березовская. Как рассказали знакомые радиоведущей, у Юлии Сазоновой давно были серьезные проблемы с почками, и даже перенесла операцию по удалению одного из органа, однако ее уход из жизни всего лишь в 52 года стал для всех настоящим потрясением. Несчастье произошла, когда Юлия находилась в отпуске в Самаре, и сейчас родные решают вопрос о транспортировке тела на родину.

Творческий путь Юлии Березовской начался еще в далеком 1996 году, когда в Уфе стало активно развиваться радио. Так Юлия стала одной из первых радиоведущих на станции «Европа Плюс в Уфе», а последние годы она проработала на радиостанции Ретро FM. Всю жизнь Юлия Березовская была преданна своему любимому делу и даже так и называла себя «девушка с микрофоном».

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Юлии Березовской.