Содержание фенола в воздухе Уфы превысило норму в 1,5 раза

В Уфе зафиксировано превышение по фенолу, сероводороду и оксиду углерода Фото: Анастасия ОСИПОВА

В историческом центре Уфы пункт наблюдения за загрязнением атмосферы зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации фенола в 1,5 раза. Аномалию 17 июля обнаружил пост, располагающийся на улице Гафури, 101. Об этом сообщил Башгидромет.

Фенол – токсичное вещество из класса органических соединений. Относится к высокоопасным веществам. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и кожу.

Минэкологии Башкирии тем временем сообщают, что уфимцы в ночь с 20 на 21 июля массово жаловались на «химические запахи в воздухе» (в частности, сероводорода и канализации). Всего поступило 96 обращений. 21 июля автоматизированная станция контроля в парке «Нефтехимик» зафиксировала превышение по двум веществам: сероводороду (1,4 ПДК) и оксиду углерода (1,8 ПДК).