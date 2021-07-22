Уфимка случайно заперла полуторагодовалого сына в машине в 30-градусную жару

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе горожанка случайно заперла своего полуторагодовалого сына в машине в 30-градусную жару. Инцидент произошел в минувший вторник, 20 июля, сообщило Управление гражданской защиты.

Женщина незадолго до происшествия установила на свой автомобиль сигнализацию. Вернувшись к машине после прогулки с ребенком, она закинула сумку с ключами на сиденье и усадила ребенка в детское кресло. Закрыв дверь и подойдя к водительской стороне, уфимка поняла, что сигнализация каким-то образом сработала – и машина оказалась полностью запертой.

– На улице была 30-градусная жара, поэтому женщина, не раздумывая, вызвала спасателей, чтобы вытащить сына из машины, – рассказали в УГЗ Уфы.

Сотрудники аварийной службы оперативно прибыли на место, отжали одну из дверей авто и при помощи проволоки приподняли кнопку блокировки замков. Малыш был вызволен – медицинская помощь ему не потребовалась.