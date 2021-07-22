В Уфе девушка упала с лошади и получила сотрясение мозга вместе с обручальным кольцом

фото: инстаграм

На уфимском ипподроме «Акбузат» на минувших выходных произошел инцидент с наездницей. Девушка во время представления слетела с седла и оказалась под лошадью. Видео происшествия в соцсетях опубликовал уфимец Максим Никерин.

По словам автора ролика, пострадавшая участвовала в показательном выступлении – конной игре Кыз кыуыу («погоня за девушкой»). Ее правила заключаются в следующем. Парень и девушка запрягают коней и участвуют в скачках. Наезднице дается фора в расстоянии, и спутник должен ее догнать. Если ему это удастся, то он получает право обнять и поцеловать девушку на скаку.

Как раз в тот самый момент, когда молодой человек нагнал девушку и пытался обнять, она упала с лошади. На кадрах видно, что животное практически пробежалось по наезднице. Затем она резко встала и побежала к краю скаковой дорожки.

Никерин отметил, что эта история имела «относительно» счастливый конец. Девушка получила сотрясения мозга, а вместе с ним и обручальное кольцо – молодой человек прямо на ипподроме сделал ей предложение.