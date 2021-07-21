У частных перевозчиков Уфы почти в 2,5 раза больше автобусов, чем у государственных

Лишь менее трети общественного транспорта столицы принадлежит государству Фото: Рустем АХУНОВ

Большая часть общественного транспорта Уфы принадлежит частным перевозчикам. Информацией с «КП-Уфа» поделился региональный минтранс.

Как заявили в министерстве, на основании итогов проведенного в 2013 году конкурса на право осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования на территории Уфы мэрия столицы выдало 2945 карт маршрута.

Из статистики ведомства следует, что 2094 единицы маршрутного транспорта Уфы принадлежит негосударственным предприятиям, а 851 – государственным и муниципальным предприятиям.

– Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Уфы содержит 121 маршрут: 64 обслуживают предприятия государственной и муниципальной формы собственности, 55 – негосударственной формы собственности, по двум маршрутам перевозчик не определен, – также рассказали в Минтрансе.