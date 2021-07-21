Башкирия собирается обновлять автопарк городского транспорта в лизинг

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Башкирия обновит городской транспорт и воздушные суда в лизинг. Сегодня, 21 июля, глава Башкирии Радий Хабиров и гендиректор Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве.

– Согласно документу, Башкортостан готов рассматривать Газпромбанк Лизинг в числе прочих лизинговых компаний для взаимодействия в сфере обновления городского транспорта и воздушных судов на условиях финансовой аренды, – пояснили в администрации руководителя региона.

Как отметил сам Хабиров, сотрудничество с новым партнером открывает региону новые возможности для того, чтобы в городах Башкирии было больше «комфортабельных современных автобусов». За счет соглашения модернизировать свой транспортный парк смогут система здравоохранения, лесное хозяйство и спасатели.