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Общество21 июля 2021 16:00

Башкирия собирается обновлять автопарк городского транспорта в лизинг

По словам Радия Хабирова, в республике появятся «комфортабельных современных автобусов»
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Башкирия обновит городской транспорт и воздушные суда в лизинг. Сегодня, 21 июля, глава Башкирии Радий Хабиров и гендиректор Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве.

– Согласно документу, Башкортостан готов рассматривать Газпромбанк Лизинг в числе прочих лизинговых компаний для взаимодействия в сфере обновления городского транспорта и воздушных судов на условиях финансовой аренды, – пояснили в администрации руководителя региона.

Как отметил сам Хабиров, сотрудничество с новым партнером открывает региону новые возможности для того, чтобы в городах Башкирии было больше «комфортабельных современных автобусов». За счет соглашения модернизировать свой транспортный парк смогут система здравоохранения, лесное хозяйство и спасатели.