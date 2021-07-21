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Происшествия21 июля 2021 16:48

Жительница Башкирии зарезала супруга и призналась в этом соседке

Преступление произошло в Караидельском районе
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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СК возбудил против подозреваемой уголовное дело об убийстве

СК возбудил против подозреваемой уголовное дело об убийстве

В Караидельском районе Башкирии 41-летняя местная жительница зарезала мужа. Она призналась в убийстве своей подруге. Сейчас подозреваемая задержана. С ней работают следователи.

Преступление произошло 19 июля. Вечером между супругами вспыхнула ссора. Поводом для конфликта стал упрек мужа в том, что жена выпила алкоголь. Во время скандала подозреваемая один раз ударила погибшего в грудь, из-за чего он скончался на месте. Женщина рассказала о содеянном соседке – последняя безуспешно пыталась откачать 44-летнего раненого мужчину, а затем вызвала «скорую» и полицейских.

Против подозреваемой возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи назначили судмедэкспертизу и продолжают устанавливать причины и обстоятельства преступления.