Названы маршруты, на которых в Уфе сократилось количество общественного транспорта

По словам сотрудников Минтранса, количество общественного транспорта сократилось на трех городских маршрутах Фото: Рустем АХУНОВ

Министерство транспорта Башкирии рассказало, на каких уфимских маршрутах за последние два года сократилось количество общественного транспорта.

Как нам рассказали в Минтрансе, в связи с тяжелым финансовым положением количество транспорта сократилось на троллейбусном маршруте №13к («Микрорайон «Белореченский» – Троллейбусное депо №1»). Также уменьшение числа подвижного состава коснулось маршрутов №203 («Микрорайон «Кузнецовский затон» – Улица Вельская) и №223 («ТЭЦ-1 - Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский»).

– Уменьшение количества транспорта на городских маршрутах обусловлено тем, что с 1 сентября 2019 года в электротранспорте города и на маршрутах, обслуживаемых «Башавтотрансом», введен тариф одного часа при использовании транспортной карты «Алга», которая дает возможность добираться жителям из одной части города в другую без увеличения стоимости проезда, – заявил Минтранс республики.

По указанному тарифу, как утверждают сотрудники министерства, пассажир платит за первый проезд, затем в течение часа может совершить пересадку между автобусами «Башавтотранса» и электротранспортом Уфы бесплатно. Данное решение, по словам специалистов ведомства, привело к снижению востребованности части маршрутов.