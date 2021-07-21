МВД и Минздрав Башкирии задолжали «БашРТС» более 14 млн рублей

Крупнейшими должниками «БашРТС» являются управления МВД по Уфе и Стерлитамаку

Министерство внутренних дел и министерство здравоохранения Башкирии задолжали ресурсоснабжающей компании «БашРТС» 14 млн рублей за отопление и горячую воду. Сообщение об этом появилось на сайте предприятия.

– Просроченная задолженность организаций [подведомственных министерствам] на 1 июля превысила 14 млн рублей. Основной долг образовался с марта и апреля, а по некоторым организациям с января 2021 года, то есть ещё до окончания отопительного сезона 2020-2021, – заявляет «БашРТС».

Ресурсники отметили, что крупнейшими должниками являются управления МВД по Уфе и Стерлитамаку. На их долю приходится почти 50% долгов министерства.

В злостных число неплательщиков также вошли центральные районные больницы и поликлиники Уфы, Ишимбая, Благовещенска, Стерлитамака, Нефтекамска и Салавата. Самая тяжелая ситуация – у Ишимбайской ЦРБ. Задолженность медучреждения за тепло и горячую воду превысила 4 млн рублей (44% от общей суммы долга всех подведомственных Минздраву учреждений).

В «БашРТС» добавили, что в предстоящем отопительном сезоне теплоснабжение в учреждениях-должниках будет возобновлено только «при полной оплате долга». В компании «надеются», что ситуация вскоре будет разрешена и взыскивать задолженности в судебном порядке им не придется.