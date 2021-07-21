В Уфе 11-летний ребенок пошел гулять и пропал без вести

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе 20 июля без вести пропал 11-летний Артем Х. В этот день мальчик пошел из дома гулять, но обратно не вернулся. Сейчас его ищут полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт». Организация опубликовала ориентировку на пропавшего.

Приметы Артема: рост – 156 см, плотное телосложение, светло-русые короткие волосы, обесцвеченная челка, зеленые глаза.

В день пропажи был одет в черную футболку, черные шорты, сине-черные кроссовки.

Всех, кто знает о местоположении мальчика или видел его, просят сообщить по одному из номеров: 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112. Волонтерам требуется помощь добровольцев.