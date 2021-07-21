Самолет с 200 пассажирами на борту не смог добраться до Уфы

Пассажиром пришлось пересесть с самолета на автобусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирский лайнер, следовавший из киргизского города Ош в Уфу, не смог добраться до пункта назначения – во время полета произошли сразу две нештатные ситуации. В итоге двумстам пассажирам пришлось добираться до башкирской столицы на автобусах. Об этом сообщил Mash Batash.

Первая проблема возникла на борту, когда он пролетал в небе над Узбекистаном. В воздушном судне произошло ложное срабатывание пожарного датчика, и оно приземлилось в Ташкенте. Там пассажирам пришлось ожидать рейса на замену, причем людям отказали в заселении в гостиницу, потому что ни у кого не было актуального ПЦР-теста на коронавирус.

Лайнер вылетел из Ташкента только через 15 часов, но добраться до Уфы вновь не получилось. Из-за разбушевавшейся непогоды борт сел в Екатеринбурге. Третий аэробус авиакомпания запускать уже не стала: людей загрузили в три автобуса, на которых они поехали в Уфу.