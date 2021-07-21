В башкирском городе 2-летняя девочка выпала из окна

Девочка получила травмы различной степени тяжести

В башкирском городе Кумертау 2-летняя девочка выпала из окна на втором этаже. Ребенок остался жив, но получил травмы различной степени тяжести. Сейчас пострадавшая лежит в больнице. Инцидент произошел вчера, 20 июля, сообщил Госкомитет республики по ЧС.

Как рассказали в аварийной службе, падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности – особенно в городах. С начала текущего года при падении с высоты погибли пять и пострадали детей.

Госкомитет обратился к родителям с просьбой не оставлять своих детей без присмотра взрослых.