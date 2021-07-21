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Здоровье21 июля 2021 11:47

В Башкирии от коронавируса скончались более 700 человек

За сутки инфекция унесла жизни еще шести человек
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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За сутки COVID-19 выявили еще у 247 жителей Башкирии

За сутки COVID-19 выявили еще у 247 жителей Башкирии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 706 человек. За сутки инфекция стала причиной смерти для еще шести жителей республики. Об этом 21 июля сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории Башкирии подтверждено 45 718 случаев COVID-19. В течение минувших 24 часов инфекция была выявлена у 247 человек. Суточный прирост выздоровевших составил 160 пациентов. За все время успешное лечение от коронавируса прошли 42 108 жителей.

Первым компонентом вакцины привились 833 296 человек, вторым – 513 415.