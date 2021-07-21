«Опознали по отпечаткам»: парень из Башкирии погиб в тысячах километрах от дома

Фото: соцсети

Молодой парень из башкирской деревни Кандры-Куль трагически погиб в сотнях километров от дома. Как рассказали односельчане 21-летнего Андрея Антипова, не так давно парень уехал в Санкт-Петербург на заработки. Своей семьей Андрей обзавестись не успел, поэтому решил сначала поднакопить денег, обзавестись жильем, а потом уже выбирать невесту.

- 7 июля он вместе с друзьями пошел купаться и утонул. Никто толком не видел, что и как все произошло. Тело нашли не сразу, а только 14 июля, опознали уже по отпечаткам пальцев, - рассказала знакомая Андрея Антипова.

У погибшего остались родные братья, которые сейчас собираются ехать за телом в Санкт-Петербург, чтобы привезти в Башкирию и похоронить в родной деревне. Транспортировка тела стоит 150 тысяч рублей, к тому же нужно организовать похороны – на помощь пришли односельчане Андрея, которые отзываются о нем только добрыми словами.

Если вы хотите помочь родным с транспортировкой тела и похоронами, можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(927)35-18-275 (Марина Варфоломеева, подруга погибшего).

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшего Андрея Антипова.