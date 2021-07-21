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Общество21 июля 2021 11:06

В мэрии Уфы сменился чиновник, отвечающий за жизнедеятельность города

Должность начальника занял Аскар Батталов
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: мэрия Уфы

фото: мэрия Уфы

В мэрии Уфы должность начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города занял Аскар Батталов. Ранее он занимал пост замглавы Демского района. Коллегам чиновника представил мэр башкирской столицы Сергей Греков.

– Аскар Маратович последние два года работал первым заместителем главы администрации Демского района – таким образом, с нашими общими задачами уже хорошо знаком. Давайте пожелаем успехов Аскару Маратовичу. У него сегодня дебют [с докладом на оперативном совещании], – сообщил градоначальник на еженедельном оперативном совещании 21 июля.

Напомним, ранее за жизнедеятельность города отвечал Антон Тристан.