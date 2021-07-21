Менее чем за месяц МВД Башкирии возбудило свыше 30 уголовных дел, связанных с ковид-справками

МВД РБ

С начала июля текущего года МВД Башкирии возбудило более 30 уголовных дел по фактам подделок справок, связанных с COVID-19 - в том числе о вакцинации, определении РНК инфекции и об исследовании на антитела. Об этом сегодня, 21 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители рассказали, что в одном только городе Октябрьском выявлено «несколько десятков» фактов изготовления справок. К их созданию может быть причастен 51-летний местный житель, который за деньги создавал и продавал липовые свидетельства о прививке.

– У подозреваемого были обнаружены более 30 справок, изготовленных на разные фамилии. Одна часть поддельных медицинских документов были об определении РНК коронавируса, вторая – о якобы проведенных на исследованиях на антитела к коронавирусу. Предполагаемые получатели справок фактически данных медицинских обследований не проходили, – передали в МВД по РБ.

В квартире подозреваемого были найдены фальшивые медсправки, оргтехника, оттиски печатей и более 30 тысяч рублей наличными. Против мужчины было возбуждено несколько уголовных дел о подделке документов.